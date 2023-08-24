سفير الصين بالقاهرة يشيد بانضمام مصر لـ«بريكس»

أشاد سفير الصين في القاهرة بانضمام مصر إلى «بريكس»، وعبر عن استعداد بلاده للتعاون مع شركاء التجمع، من أجل تعزيز مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، موضحا أن هذا التعاون يتضمن تعميق العلاقات الاستراتيجية وتوسيع رقعة التعاون في مختلف المجالات، بهدف مواجهة التحديات المشتركة وصياغة مستقبل واعد.

تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع دائرة الشراكات الدولية

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الدولية وتوسيع دائرة الشراكات الدولية، إذ تمثل دول بريكس «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، نموذجا للتعاون الدولي والتحالفات الاقتصادية والسياسية.

ويسهم انضمام مصر إلى هذه المجموعة في تعزيزها ككيان دولي، وتعزيز دورها في دعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

تأثير إيجابي على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين

يأتي هذا القرار في سياق تعزيز مبدأ التعددية والتعاون الدولي، حيث يتطلع العالم إلى تعزيز العلاقات بين الدول وتوسيع دائرة التعاون لمواجهة التحديات العالمية، ومن خلال توسيع أعضائها.

وتقدم مجموعة بريكس رسالة قوية للعالم بأهمية تعزيز الشراكات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار الدوليين، وبهذه الخطوة، تؤكد مصر التزامها بتعزيز العلاقات الدولية والتعاون الدولي، وتسعى إلى تحقيق مستقبل أفضل من خلال توسيع دائرة التحالفات الدولية والاقتصادية والسياسية، كما أن نجاح هذه المساعي سيكون له تأثيرا إيجابيا على تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة.