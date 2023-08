بسبب كوب شاي.. مقتل 9 أشخاص بالهند إثر اندلاع حريق في قطار (فيديو)

تحولت جلسة هادئة لاحتساء الشاي إلى كارثة، بعدما اندلعت النيران في عربة قطار متوقفة جنوب الهند، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، إذ اشتعلت النيران في العربة المفصولة عن قطار، والتي كانت متوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو جنوب الهند، قبيل فجر اليوم السبت، عندما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

من جهته قال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي: «كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية، حاول أحدهم تحضير الشاي، مما تسبب بالحريق»، بحسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

10 Dead, 20+ Injured in standing #TrainFireAccident Compartment In #TamilNadu #Madurai



Apparently few people had brought Gas cylinder n tried to make tea.



Opposition politicians are blaming @AshwiniVaishnaw Why ? It's an accident. pic.twitter.com/sE04we7w6X