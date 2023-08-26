بسبب كوب شاي.. مقتل 9 أشخاص بالهند إثر اندلاع حريق في قطار (فيديو)

تحولت جلسة هادئة لاحتساء الشاي إلى كارثة، بعدما اندلعت النيران في عربة قطار متوقفة جنوب الهند، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، إذ اشتعلت النيران في العربة المفصولة عن قطار، والتي كانت متوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو جنوب الهند، قبيل فجر اليوم السبت، عندما حاول أحد الركاب تحضير الشاي.

تابلاباتي: لم يتم التأكد بعد من هوية الضحايا

من جهته قال المتحدث باسم مقاطعة مادوراي سالي تابلاباتي: «كانت عربة واحدة متوقفة حجزتها شركة سياحية، حاول أحدهم تحضير الشاي، مما تسبب بالحريق»، بحسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

Sad.



10 Dead, 20+ Injured in standing #TrainFireAccident Compartment In #TamilNadu #Madurai



Apparently few people had brought Gas cylinder n tried to make tea.



Opposition politicians are blaming @AshwiniVaishnaw Why ? It's an accident. pic.twitter.com/sE04we7w6X — Bharati (@Bharati09842100) August 26, 2023

وأضاف المتحدث باسم «مادوراي»: «قتل 9 أشخاص، من بينهم 3 نساء، وأصيب 9 آخرون بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم، ولم يتم بعد تأكيد هوية ضحايا حريق القطار».

مشاهد مرعبة لتصاعد ألسنة النيران

وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة النيران من نوافذ عربة القطار، فيما تمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب، حيث ذكرت تقارير وسائل إعلامية هندية أن الركاب كانوا قد أدخلوا بصورة غير قانونية أسطوانة غاز انفجرت، وحاولوا استخدامها.