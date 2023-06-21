حادث قطار تونس.. مصرع السائق ومساعدة وغالبية المصابين يغادرون المستشفى

أكدت السلطات التونسية اليوم الأربعاء، أن حادث انقلاب قطار للركاب، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أثناء رحلته بين تونس العاصمة ومدينة قابس، أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 30 آخرين، وفقاً لما أوردت الإذاعة التونسية قبل قليل.

وفى التفاصيل بشأن حادث قطار تونس، أوضحت الإذاعة التونسية أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وأن القتيلين هما سائق القطار ومساعده، وفقاً لتقارير أولية أكدها مسؤول طبي.

حادث قطار تونس

ووقع الحادث بعد قليل من منتصف الليلة الماضية، عندما انقلب قطار كان يقوم برحلة بين تونس العاصمة وقابس، في جنوب البلاد، عند دخوله مدينة مساكن، على بعد حوالي 150 كيلومتراً عن العاصمة.

وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن الحادث نتج عن انقلاب قاطرة القطار، وجنوح 3 عربات للقطار الليلي، المتجه من تونس نحو قابس، بمدخل محطة مساكن.

وأضافت الشركة أن حادث قطار تونس أسفر عن وفاة سائق القطار وشخص آخر، وإصابة نحو 30 مسافراً، تم نقلهم إلى المستشفيات، ونوهت بأن غالبية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العناية اللازمة، بينما مازال 6 مصابين يخضعون لفحوصات إضافية.

أسباب حادث انقلاب قطار تونس

وأكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنها بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد المسؤوليات تباعاً.

يأتي الحادث بعد 15 شهراً على حادث اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية، أسفر عن سقوط نحو 100 جريح في مارس 2022، وفي ديسمبر 2016، لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 50 آخرين إثر اصطدام حافلة للنقل العام بأحد القطارات قرب تونس العاصمة.