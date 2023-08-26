إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة في الساحل الشمالي

أصيب 5 أشخاص صدمتهم سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي عند علامة الكيلو 90 في اتجاه مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل، اليوم، مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابي حادث سيارة طريق الإسكندرية مطروح، وننشر الأسماء والحالات وهم، وليد ممدوح جمعة 28 سنة من الأقصر، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف ووضعة تحت الملاحظة.

إضافة إلى إصابة أحمد عويضة عمر 47 سنة من الأقصر، مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تحت الملاحظة، ومحمد عبدالمحسن محمد 37 سنة، من كفر الشيخ يعاني من كدمة شديدة في الصدر، وسحجات تحت الملاحظة، ومصطفى محمود شحاتة 19 سنة من القناطر يعاني من كسر مضاعف بالساق اليسرى وجرح قطعي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، تحت الملاحظة، ومحمد سيد كامل 21 من شبرا مصر، يعاني من اشتباه كسر بالفقرات وكدمات بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وعلى الفور انتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادث، وجاري الفحص ومعاينة الموقع، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.