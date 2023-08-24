«أزهرية مطروح» تعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية «دور ثان»

تسلم الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك عقب اعتمادها من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ ايمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بمطروح

وأوضح أن عدد المتقدمين للشهادة الابتدائية للدور الثاني 485 طالبا بنسبة نجاح 78%، بينما بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية621 طالبا بنسبة نجاح 55%.

دعم المتفوقين علميا

وأكد دعم الأزهر لجميع الطلبة والطالبات المتفوقين، وجهود أسرهم، متمنيا لجميع الطلاب في الحلة الابتدائية الاستفادة من الدور الثاني، ورؤيتهم في صفوت الأوائل العام المقبل، ومواصلة النجاح بمجاميع مرتفعة، وتكثيف جهودهم في تحصيل الدروس والعلم بجميع المعاهد الأزهرية.