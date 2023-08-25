إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «مطروح - السلوم»

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم أمام قرية الزويدة ببراني، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصابين حادث سيارة طريق مطروح السلوم

واستقبلت، اليوم، مستشفى النجيلة المركزي مصابين حادث سيارة طريق مطروح السلوم وهم، نوره خالد كريم 12 سنة من سيدي براني يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، ولمياء السيد على 22 سنة من البحيرة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وسيف خالد كريم 14 سنة من سيدي براني يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وزياد خالد كريم 4 سنوات من سيدي براني اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وأنور خالد كريم 6 سنوات من سيدي براني، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد كريم حامد 40 سنة من سيدي براني اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، ووعد محمد محمد سنة واحدة من البحيرة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد محمد علي 24 البحيرة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح السلوم إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.