إجراء المقابلات لاختيار عاملات رياض أطفال بروضات معاهد كفر الشيخ الأزهرية

تُجري منطقة كفر الشيخ الأزهرية برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، المقابلات الشخصية لاختيار عاملات رياض الأطفال بمعاهد الروضات التابعة للمنطقة، لسد احتياجات المعاهد من هذه الوظائف، إذ تُعقد الاختبارات بمقر قاعة التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي المجاور للمنطقة، وذلك على مدار يومين متتاليين، إذ استهلت المقابلات من اليوم السبت 26 أغسطس 2023، لتنتهي عقب ظهر يوم غدٍ الأحد 27 أغسطس 2023.

انتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة من المتقدمات

ومن جانبه، أكَّد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنَّ وظائف عاملات رياض الأطفال تأتي لتطبيق رؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، وأنَّ هذه المقابلات تُعقد لانتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة من المتقدمات، بما يتناسب مع طبيعة العمل في مرحلة رياض الأطفال، فضلًا عن توفر القدرة البدنية والصحية، التي تُساعد على أداء الواجب الوظيفي على الوجه الأكمل لأطفال هذه المرحلة، مضيفاً أنَّ الاختبارات تسير بكل شفافية ومصداقية تامة؛ لإعطاء كل ذي حقٍ حقه.

وشُكلت لجنة لفرز وتقييم ملفات المتقدمات للعمل بهذه الوظيفة وإجراء المقابلات الشخصية لهن، حيث تكونت اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبحضور مصطفي عبد الغفار، برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وعضوية كلٍّ من شيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، ومحمود مُسلم، مدير إدارة الشؤون الوظيفة، ومحمد عرفات، مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمد جبريل، مسئول التفتيش المالي والإداري بالمنطقة.

تشكيل لجنة لاستقبال الأوراق واستكمالها من المتقدمات الجُدد والمرشحين القُدامي

وأوضحت شيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّه جرى تشكيل لجنة من قبل الإدارة لديها لاستقبال الأوراق واستكمالها من المتقدمات الجُدد والمرشحات القُدامى من قِبل المعاهد اللائي كن يعملن بها، إذ تم تقسيم إجراء الاختبارات على يومين وقد جرى تخصيص اليوم الأول للمتقدمات على معاهد إدارات: «كفر الشيخ، والحامول، وبلطيم، وبيلا، وقلين» التعليمية الأزهرية، على أن تبدأ غداً الأحد اختبارات المتقدمات على معاهد إدارات: «سيدي سالم، ومطوبس، ودسوق، وفوه، والرياض» التعليمية الأزهرية.

وقام على الإعداد والتنظيم والتنسيق لاستقبال ملفات المتقدمات وترتيب إجراء المقابلات لهن، إدارة رياض الأطفال بالمنطقة بقيادة مديرة الإدارة، ومعاونة أماني حمد، عضو فني رياض الأطفال بالمنطقة.