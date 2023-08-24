«حياة كريمة» تطلق قافلتين طبيتين لأهالي محافظتي كفر الشيخ وقنا اليوم

تُطلق مبادرة «حياة كريمة»، اليوم الخميس، عدد من القوافل الطبية في القرى والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، من أجل توفير خدمة الكشف والعلاج المجاني للأهالي، في إطار عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير الريف المصري وتنميته وتيسير شكل الحياة على المواطن المصري الأكثر احتياجا.

قافلة حياة كريمة في كفر الشيخ

وتُطلق «حياة كريمة» اليوم الخميس قوافل طبية في كلا من محافظتي قنا وكفر الشيخ، وفق بيان صادر عنها، حيث تتواجد القافلة الطبية بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، وتستمر في تقديم الخدمة الطبية المجانية للأهالي على مدار يومين.

وتضم القافلة الطبية عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وصل عددها إلى 9 تخصصات وهي:

- الباطنة.

- المسالك

- طب الأطفال

- أمراض الجلد

- العظام

- الجراحة العامة

- طب النساء

- تنظيم الأسرة

- أمراض الأنف والأذن

- فحوصات طبية (معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة)

قافلة حياة كريمة في قنا

ووفق البيان، فإنه سيتم تنظيم ندوات للتثقيف الصحي كما وفرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» صيدلية من أجل صرف الدواء بالمجان لأهالي محافظة قنا، هذا بالإضافة إلى نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

تتواجد قافلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرية الدير الغربي في قنا بالتعاون بين مبادرة «حياة كريمة» ومديرية الشؤون الصحية بقنا، وتضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة من أجل تقديم الخمة الطبية الشاملة للأهالي، منها الباطنة، الأطفال، النساء والولادة، الأسنان، التحاليل الطبية، خدمات تنظيم الأسرة.