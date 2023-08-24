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إصابة 11 شخصا بتصادم سيارة بعمود إنارة في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
06:34 م | الخميس 24 أغسطس 2023
حادث سيارة - أرشيفي

حادث سيارة - أرشيفي

أُصيب 11 شخصاً في تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة بطريق «بلطيم - الشيخ مبارك»، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوصول استقبال مستشفى بلطيم التخصصي، 11 شخصاً مصابين بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة طريق «بلطيم - الشيخ مبارك»، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى بلطيم التخصصي إصابة كل من «ع.م.ف.ا»، 46 سنة، سائق الميكروباص باشتباه كسر بالقدمين، و«س.إ.ع.ع»، 55 سنة، بجرح بالرأس وجرح بالقدم اليمنى وجرح باليد اليمنى، و«ف.ع.ر.ع.ا.ا»، 70 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بالجسم، و«م.ف.ع.ر.ع.ا.ا»، 16 سنة، طالب، بكدمات متفرقة بالجسم.

كما أُصيبت «ر.ي.ا»، 44 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليمن، و«إ.خ.ع.ا.م»، 23 سنة، بجروح باليد اليمنى والرأس، و«م.ع.إ.ا»، 23 سنة، بكدمات بالساق اليسرى، و«س.ا.م.ع.ا.م»، 47 سنة، بكدمات بالرأس، و«آ.ا.ع.ا.أ»، 17 سنة، بكدمات بالجسم، و«هـ.ر.م.أ»، 46 سنة، بكدمات بالجسم، و«ع.أ.م.م»، 4 سنوات، بكدمات بالجسم.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى بلطيم التخصصي، تحت إشراف الدكتور أحمد حواس، مدير المستشفى، والحالات مستقرة تحت الملاحظة والعلاج.

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