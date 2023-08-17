وزارة الثقافة تستعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أعلنت وزارة الثقافة استعدادها لانطلاق الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تنطبق في يناير 2024، وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته المقبلة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للمعرض في تشكيلها الجديد خلال الفترة المقبلة عددا من الاجتماعات المتتالية للتجهيز للدورة المقبلة للمعرض، والتي تحل النرويج عليها ضيف الشرف.

اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2024

وتضم اللجنة في عضويتها الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة سابقا، والجراح العالمي د. جمال مصطفى السعيد، د. جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والمترجم د. حسام نايل أستاذ النقد الأدبي بأكاديمية الفنون، ود. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق.

ود. ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، ود. سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، ود. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، د. محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ود. صابر عرب ووزير الثقافة الأسبق.

ود. ممدوح الدماطي وزير السياحة الأسبق، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وم. هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية المعارض، ومروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).