«صحة مطروح»: سلاسل دعم وإمداد لفرش السكن الإداري بمستشفى سيوة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يجرى حاليا دعم السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي بالتجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين وجاري استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقى المنشأت الصحية في الفترة القليلة المقبلة.

الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن المنظومة الصحية بمحافظة مطروح تتلقى دعما كاملا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتقدم وكيل الوزارة والدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على الدعم المستمر لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة مطروح، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

دعم وزارة الصحة

وأضاف وكيل صحة مطروح أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الاطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم، معرباً عن الدعم المستمر من وزارة الصحة والسكان، ومحافظة مطروح، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب ومساندة القطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعديد من مقدمي العون والمساندة لدعم القطاع الصحى والعاملين به بمحافظة مطروح.