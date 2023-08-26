«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني اليوم

أدى طلاب الثانوية الأزهرية في مطروح، امتحانات الدور الثاني، اليوم السبت، في مادتي التفاضل والنحو للشعبة العلمية، واللغة الأجنبية الأولى للشعبة الأدبية، وذلك وسط إجراءات مشددة لتأمين عملية الامتحانات والتسهيل على الطلاب، دون شكاوى.

متابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمطروح

وتابع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، عملية خروج خطوط سير السيارات من مركز الأسئلة بمدينة مرسى مطروح، وتوقيت وصول أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة، ومتابعة دخول الطلاب لمقر لجان انعقاد الامتحانات، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الأمنية والوقائية المشددة وتوفير المناخ المناسب حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات في مناخ مناسب.

جولة مدير منطقة مطروح الأزهرية على اللجان

وخلال جولته التفقدية، اطمأن رئيس منطقة مطروح الأزهرية على سير لجان مقر لجنة «بنين مطروح»، والتأكد من مدى الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، والاطمئنان على أداء الطلاب للامتحانات في مناخ مناسب.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت السبت 19 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الاثنين 28 أغسطس، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بقسميها العلمي والأدبي 264 طالبًا وطالبة.