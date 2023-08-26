يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية إلى معرفة نتيجة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023 محافظة الدقهلية، خاصة بعد اعتماد وكيل الأزهر نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية.

نتيجة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023 محافظة الدقهلية

وأتاحت المنطقة الأزهرية رابطا محددا من أجل الحصول على نتيجة الإعدادية الأزهرية دور ثان 2023 محافظة الدقهلية، إذ يمكن للطلاب من خلاله الحصول على النتيجة بعد إعلانها.

وكان الأزهر الشريف أعلن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان وعددهم 42811 طالبًا وطالبة‎، إذ بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبة، ونسبة البنين 80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالبًا‎.‎

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية الدور الثاني

وجاءت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الثاني في الدقهلية يوم السبت 5 أغسطس بمادة الفقه ومادة اللغة العربية، والأحد القران الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية، والاثنين اللغة العربية 2 والهندسة والثلاثاء أصول الدين والدراسات الاجتماعية، والأربعاء أصول الدين ورقة ثانية والعلوم والخميس الجبر والتربية الفنية والحاسب الآلي والسبت اللغة الأجنبية والمستوي الرفيع.

وكان وكيل الوزارة في الدقهلية اطمأن على سير العملية الامتحانية بكل انضباط كما الدور الأول ، مع توفير الجو الهادئ المناسب لأداء الطلاب الامتحان، وتأكد فضيلته من عدم ورود أى شكوى من الورقة الامتحانية.