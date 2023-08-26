«السديس» يدعو لتعزيز المهام الدينية لتعظيم قيم الوسطية والاعتدال عالميا

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام ستشهد نقلة نوعية، لتعزيز المهام الدينية، بهدف تعظيم رسالة الحرمين العالمية، المرتكزة على قيم الوسطية والاعتدال والتسامح .

تعزيز دور الأئمة والخطباء

وقال رئيس الشؤون الدينية، في أول اجتماع عقده مع أئمة وخطباء المسجد الحرام، إن الرئاسة تعكف على إعداد استراتيجية نوعية لبلوغ المستهدفات الدينية، وتعزيز دور الأئمة والخطباء في بلوغ أثر الحرمين الشريفين الديني الإيجابي عالمياً.

وتابع قائلاً إن استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، وارتباطه تنظيمياً بالملك، يُعظم دور الرئاسة، ويصب في مصلحة خدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورسالتهما الدينية.

تعظيم الرحلة الإيمانية وإثراء التجربة الدينية

وأكد «السديس» أن رسالة الأئمة والخطباء، والدروس العلمية الدينية، محور أساسي لنشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم، موضحاً أن رسالة الشؤون الدينية تتركز في إيصال رسالة الإسلام، وبث قيَمه وثوابته المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين.

كما أكد أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء جهاز مستقل بالشؤون الدينية، من شأنه أن يسهم في رفع جودة الدروس الدينية، والمحاضرات العلمية، المقدمة في الحرمين الشريفين.