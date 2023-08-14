أنشطة مكتبة مصر العامة الصيفية بالزقازيق للأطفال.. بينها تعليم الرسم

تكثف مكتبة مصر العامة بالزقازيق في الشرقية، من أنشطتها خلال الإجازة الصيفية، للمساهمة في تنمية مهارات الابتكار والإبداع لدى الأطفال والشباب والكبار.

أنشطة مكتبة مصر الصيفية

وأشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أنّ المكتبة تقدم خدمات عدة في المجالات الآتية:

انشاط اعرف دينك: بلغ عدد المستيفدين 20 متدربا (أطفال).

نشاط حلو وحادق والعبقري الصغير: بلغ عدد المستيفدين 40 متدربا (أطفال – شباب).

نشاط بازل ومسابقات وهاند ميد: بلغ عدد المستيفدين 146 متدربا (أطفال).

نشاط كرافت وعالم ورق وصلصال حراري و ورشة (string art): بلغ عدد المستفيدين 72 متدربا (أطفال – شباب - كبار).

نشاط الرسم مستوى (أول - ثاني - ثالث ) والرسم على الزجاج والتلوين والموسيقى: بلغ عدد المستفيدين 200 متدرب (أطفال - شباب - كبار).

الجمباز والشطرنج والحاسب الآلي

نشاط الجمباز مستوى (أول - ثاني): بلغ عدد المستيفدين 35 متدربا (أطفال).

نشاط تفصيل مستوى (أول - ثاني) ومكرمية وكروشية والاكسسوار: بلغ عدد المستيفدين 54 متدربا (شباب - كبار).

نشاط شطرنج (مبتدئين – محترفين): بلغ عدد المستيفدين 40 متدربا (أطفال – شباب - كبار).

نشاط نادي السينما ومسرح العرائس: بلغ عدد المستيفدين 196متدربا (أطفال - شباب).

نشاط أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة وتسويق إلكتروني (ICDL): بلغ عدد المستيفدين 93 متدربا (أطفال - شباب - كبار).

نشاط تحسين الخط والحساب الذهني وافهمها صح: بلغ عدد المستيفدين 147 متدربا (أطفال - شباب - كبار).

نشاط (for you): بلغ عدد المستيفدين 10 متدربين (أطفال).

نشاط تعليم اللغة الإنجليزية والألمانية و(English club): بلغ عدد المستيفدين 80 متدربا (أطفال - شباب - كبار).

نشاط بورترية مستوى (أول – ثاني ) ونحت وديسكفرى وريزن: بلغ عدد المستيفدين 77 متدربا (شباب -كبار).

كما استقبلت المكتبة، 3 زيارات من (المدرسة المصرية الإنجليزية – حضانتي تمكين لذوى الهمم وأنس ابن مالك): بلغ عدد المستفيدين من هذه الزيارات 60 طفلا.