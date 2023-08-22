نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة المرحلة الثانية 2023.. الحد الأدنى يبدأ من 278.5

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك خلال الساعات الماضية.

وأوضحت التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2023، كالتالي:

نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 2023

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 315.0.

- فنون جميلة (فنون) المنيا 301.0.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5.

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5.

نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الفنون الجميلة المرحلة الثانية للشعبة العلمية 2023، كما يلي:

- فنون جميلة (عمارة) حلوان 316.5.

- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 306.0.

- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 304.0.

- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 298.0.

- فنون جميلة (عمارة) المنيا 295.5.

- فنون جميلة (عمارة) أسيوط 293.5.

- فنون جميلة (فنون) حلوان 290.5.

- فنون جميلة (فنون) المنصورة 286.0.

- فنون جميلة (فنون) المنيا 281.5.

- فنون جميلة (فنون) أسيوط 280.5.

- فنون جميلة (فنون) الأقصر 278.5.