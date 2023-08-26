جهاز ذكي في منزلك يساعدك على رصد جميع الأصوات بدقة

تمتلئ المنازل بالشاشات الذكية من أجهزة مراقبة الأطفال إلى أجراس الأبواب الذكية، التي تعد من الأجهزة ذاتية التحكم، تم تصميمها بتقنية عالية مزودة بجهاز تحكم يسمى بـ«Earzz» يسهل عملية الاستماع إلى جميع الأصوات باختلاف درجة دقتها بدءًا من بكاء الطفل وحتى المياه الجارية.

عبر إرسال تنبيه لك على أحد أجهزتك الذكية سواء كان هاتف أو تابلت أو ساعتك، ليكن وسيلتك لرصد أي أصوات موجودة، لمعرفة إذ كانت الأصوات طبيعية تعتاد على سماعها أم غريبة، فالجهاز يرصد الأصوات الشاذة الموجودة بالمنزل، يمكن للمستخدمين إدخال الأصوات التي يرغبون في الاستماع إليها بالضبط،التي تتسم بالخصوصية وتوفر قدرا عاليا من الأمان للمستخدم ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه التقنية اضغط هنا