الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مصنع على طريق الإسماعيلية الصحراوي

اندلع حريق هائل، عصر اليوم السبت، في أحد المصانع على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده.

وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب تصاعدت من أحد المصانع على طريق الإسماعيلية الصحراوي، قرب مدينة العاشر من رمضان مع دخان كثيف غطى جزءا كبيرا من طريق الإسماعيلية الصحراوي.

انتقال سيارات الحماية المدنية

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد اندلاع النيران في أحد المصانع وامتدادها بشكل كبير لأنحاء مختلفة من المصنع.

ووجه اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية المتمركزة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي إلى مكان الحريق للمساعدة في السيطرة عليه قبل امتداداه.

كما انتقلت سيارات الإطفاء المتمركزة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والحماية المدنية المتمركزة في المدينة للسيطرة على الحريق، قبل امتداده بشكل أكبر ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب بدراوي مدير المرفق بسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق للتدخل ونقل أي مصابين حال وجودها بين العاملين في المصنع.