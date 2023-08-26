ما هي أبرز فوائد الانضمام لمجموعة بريكس؟.. خبير اقتصادي يوضح

بدءاً من يناير المقبل، سينضم 6 أعضاء جدد لتكتل بريكس، وفي مقدمة الدول الجديدة مصر، بجانب السعودية والإمارات، ما سيعزز التحالف بين هذه المجموعة ودورها العالمي، ويتيح فرص هائلة نتيجة التنوع الاقتصادي للدول الأعضاء.

شعيب: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة هامة في توقيت حرج

أكد بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، على أهمية الخطوة التي أعلنتها مصر من انضمامها إلى تكتل «بريكس»، خاصةً في هذا التوقيت الملىء بالأزمات العالمية، من أزمة غذاء تعاني منها الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، أو حتى أزمة التضخم، وبالتالي عضوية «بريكس» ستساعد على التخفيف من آثار حدة هذه الأزمات واقتناص العديد من الفرص.

حيز جغرافي وسكاني وموارد اقتصادية هائلة

وأضاف «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أنَّه وفقا لمنظمة الغذاء العالمية، فإنَّ حوالي 10% معرضين لخطر نقص الغذاء حول العالم، في أفريقيا وآسيا ثلثي هذه النسبة وتتزايد في «آسيا»، لافتاً إلى أنَّ انضمام مصر للتكتل سيتيح لها موارد ومصادر متنوعة من الغذاء والطاقة، فـ«بريكس» يهيمن على 40% من مصادر الطاقة، و40% من السكان، ويساهم في 31.5% من اجمالي الناتج العالمي، ويسيطر على 30% من اليابسة و27% من البحار، وهو الأكبر عالمياً.

فرص للاستثمار المباشر والتصنيع والتصدير

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه إذا أحسن استغلال انضمام مصر لمجموعة بريكس، بمعنى الاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية بجذب الاستثمار المباشر والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تتميز بها الهند والصين، بجانب فتح أسواق جديدة للتصدير؛ خاصةً مع الحيز الجغرافي الواسع والقوة الشرائية والاستهلاكية الكبيرة للدول الأعضاء بالتجمع.

كما أشار «شعيب» إلى أبرز الملفات التي يجب تسليط الضوء عليها بانضمام مصر لتكتل بريكس، وهو ملف «الديون الخارجية»، والذي تعانى منه أغلب الاقتصادات خاصة الدول الامية والأفريقية، ورغم تفاوت التأثير من دولة لأخرى، إلا أنَّ العامل الرئيسي في اندلاع الأزمة هو أن التدفقات النقدية أقل من الالتزامات المتراكمة نتيجة تتابع أزمات عالمية من «كورونا» إلى «تضخم» و«نقص سلاسل الإمداد» ومؤخراً ارتفاع تكلفة أو خدمة الدين.

تابع الخبير الاقتصادي أن «انضمام مصر لبريكس سيتيح لها موارد جديدة للتمويل والتدفقات النقدية بعيداً عن المؤسسات العالمية للتمويل بشروطها القاسية وربما المجحفة، والتي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وصارت لا تتناسب مع العصر الحالي، والتكتل له ثقل سياسي وعسكري واقتصادي واستراتيجي من خلال الانتشار الجغرافي، وبالتالي القوة في القرار السياسي».