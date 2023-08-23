مستشار الرئيس للصحة يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من المتحور الجديد: اذهب للطبيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إن الوقاية من جميع الفيروسات التنفسية بما فيها المتحور الجديد لكورونا EG5 تتمثل في اعتكاف الشخص المصاب أو الذي تطرأ عليه أعراض الإصابة بأعراض الفيروس سواء رشح أو عطس أو ما شابه في المنزل، لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أيام، حتى لا تنتقل العدوى للآخرين، خاصة الدائرة الأولى له وهي أسرته في المنزل وزملائه في العمل والمواطنين في المواصلات العامة، وحتى لا تتفاقم حالة المصاب بمضاعفات تنفسية أخرى.

ضرورة استشارة الطبيب

وأضاف عبر فيديو له منشور بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه عند إصابة شخص يعاني أي مرض من الأمراض المزمنة «ضغط أو سكر» بأعراض المتحور الجديد، لابد من استشارة الطبيب الشخصي المتابع للحالة أو طبيب الأسرة، وذلك للوقوف على كل الأسئلة بين جانب المريض للطبيب لبحث سبل العلاج.

تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة

وأشار إلى أن الشخص الذي يعاني مرض مزمن حين تعرضه للإصابة بالمتحور الجديد لـ كورونا، عليه الذهاب للطبيب لبحث سبل أي تدخلات أو أبحاث معملية أو إشاعات.

وشدد على منع تناول أي شخص يعاني من أعراض فيروس كورونا المتحور الجديد لأي دواء دون استشارة الطبيب المعالج المتخصص والمتابع للحالة إلا الباراسيتمول.