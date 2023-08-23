مستشار الرئيس للصحة: فترة حضانة المتحور الجديد تصل إلى 4 أيام «فيديو»

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد رصدا شديدا للوضع المرتبط بفيروس كورونا ومستجداته، وهناك متابعة خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء وكل الدولة.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نقول الحقائق تماما حتى نطمئن الناس، ولكن هناك نقطة مهمة جدا، نحن في فصل الصيف هناك من يخرجون من الحر إلى الهواء والمكيفات، ما يؤدي إلى الإصابة بالزكام والرشح والالتهابات التنفسية».

نصيحة للمصابين بأعراض تنفسية

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: «من يصاب بأي أعراض تنفسية عليه أن يعتكف في بيته يومين أو 3 أيام ويستعمل مناديل ورقية حتى لا ينشر العدوى بين أهله، ويجب ألا يذهب إلى العمل أو يستخدم المواصلات إلا في الضرورة القصوى، وإذا أصبنا بهذه الأعراض يمكننا الحصول على شيء بسيط مثل باراسيتامول».

فترة الحضانة

وأكد: «فترة حضانة المتحور الجديد قد تصل إلى 4 أيام، وقد يصاب شخص بالفيروس دون ظهور الأعراض عليه، أي أنه يكون حاضنا للفيروس وينقل العدوى للآخرين، وبالتالي فإن علينا اتباع أساليب الوقاية ولا توجد خطورة حتى هذه اللحظة».