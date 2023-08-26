حزب الريادة يعلن دعمه لخوض الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن كمال حسنين، رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، دعم الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال حسنين، في بيان، إن الفترة المقبلة تحتاج قائد قاطرة التنمية الشاملة للعبور بالوطن إلى الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر، وأن اختيار حزب الريادة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة يأتي لدعمه في استكمال مسيرة التنمية التي بدأها منذ عدة أعوام.

حزب الريادة: السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد

وأضاف رئيس حزب الريادة أن الرئيس السيسي وضع يده على مواطن دعم الاقتصاد بمشروعات متعددة متنوعة في جميع المجالات، وحقق نجاحات كبيرة في كافة المجالات، ومنها البنية التحتية للبلاد، مؤكدًا أن الرئيس يسعى دائمًا للانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة وأنه يجب أن يستكمل الرئيس السيسي رئاسة الدولة للعبور بالوطن إلى مزيد من النجاحات.

حسنين: اختيار الرئيس السيسي مطلوب لاستكمال الملفات المهمة

وأشار رئيس حزب الريادة إلى أن اختيار الرئيس السيسي مطلوب لاستكمال بعض الأمور والملفات المهمة، وعلى رأسها خطة التنمية المستدامة، مع المشروعات القومية الجارية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرَّض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.