ممثلة حزب الريادة: تجربة برامج الحماية الاجتماعية نجحت في مصر بشكل كبير

قالت ماجدة محمود أحمد عبد العال، ممثلة حزب الريادة، كبير مراسلي التليفزيون المصري، إنّ جميع شرائح المجتمع تدلوا بدلوها، مشيرة إلى أن تجربة برامج الحماية الاجتماعية نجحت في مصر بشكل كبير، بشهادة عدد من المنظمات الدولية، والتي أشادت بدور مصر في السعي نحو تحقيق الحماية الاجتماعية.

حزب الريادة

وأضافت ماجدة، خلال كلمتها في الجلسة الثانية «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، لجنة العدالة الاجتماعية، أنّ البنك الدولي رحب باتخاذ مصر خطوات بتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية، كما أن الأمم المتحدة أكدت أن تحسين جودة حياة المواطنين من خلال حياة كريمة نتج عنها تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية.

وطالبت بضرورة وجود قاعدة بيانات وشبكة تحول رقمي من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وخصوصا في الريف، إضافة الى ضرورة تقديم عدد من برامج التوعية؛ للحد من الزيادة السكانية، إضافة إلى محاولة تحسين دخل العاملين بالدولة خصوصًا في ظل التضخم الاقتصادي الذي يشهده العالم أكمل.

مبادرة حياة كريمة

واقترحت بمساعدة المستفيدين من مبادرة حياة كريمة بالريف من خلال تقديم عمل مشروعات صغيرة، توزع بشكل عادل؛ لتساهم في زيادة الإنتاج.