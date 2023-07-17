«حزب الريادة»: التحالف الوطني يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم الأولى بالرعاية

أشاد كمال حسنين رئيس حزب «الريادة» وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أسهم منذ نشأته في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع ورفع مستوى معيشة المواطنين وحل مشاكلهم بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، ما يسهم في تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.

أضاف رئيس حزب «الريادة»، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يدعم العمل الأهلي، وفور إعلان رئيس الجمهورية 2022 عام المجتمع المدني، كانت أولى مطالبات مؤسسات العمل الأهلي بتنوعها الكبير أن تكون هناك آلية للتنسيق بين أطراف العمل الأهلي والتنموي وبعضها البعض.

أشار «حسنين» إلى أن إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي سيؤدي إلى طفرة في العمل الأهلي المجتمعي، خاصة مع الجهد الكبير الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني وفي ظل التطور الذي تشهده البلاد مثمّنا الجهود التي تعمل على دفع عجلة التنمية.