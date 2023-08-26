مي عمر تهنئ محمد سامي بعيد ميلاده: «أحب الحياة معك»

هنأت الفنانة مي عمر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» زوجها المخرج محمد سامي بعيد ميلاده.

ونشرت مي عمر صورة تجمعها بالمخرج محمد سامي وعلقت عليها قائلة: «عيد ميلاد سعيد للشخص الأكثر محبة، أحب مشاركة الحياة معك، صديقي المفضل العبقري، شكرًا لكونك على طبيعتك».

مي عمر: أحب الحياة معك يا صديقي

وحصل المخرج محمد سامي منذ أيام على جائزتين في مهرجان الدراما كأفضل مخرج ومؤلف عن مسلسل جعفر العمدة باختيار الجمهور.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.