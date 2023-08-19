أسماء جلال عن ظهور مي عمر بنفس إطلالتها: «الفستان مش بتاعي لوحدي»

كشفت الفنانة أسماء جلال عن «فوتوشوت» جديد خضعت له مؤخرا، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث ظهرت خلاله وهي ترتدي فستانا قصيرا يحتوا على مجموعة من الألوان.

لكن الملفت للانتباه هو ظهور الفنانة مي عمر بنفس الإطلالة بعد يوم واحد، وهذا ما دفع الفنانة أسماء جلال للتعليق، حيث ذكرت لـ«الوطن»، قائلة «الفستان مش بتاعي، الفستان بتاع كل الناس، وكل الناس من حقها تلبس أي فستان يعجبها، وأنا مشوفتش صورة مي، بس أنا متأكدة إنها هتبقى قمر فيه».

أسماء جلال تعلق على ظهور مي عمر بنفس إطلالتها

وتابعت أسماء جلال: «ظهور أي فنانة بنفس إطلالتي لا يضايقني، اللبس دا حاجة موجودة في المحلات، أي حد يحب أي حاجة يلبسها عادي جدا، مبتضايقش من دا».

يذكر أن أسماء جلال يُعرض لها الأن فى دور العرض السينمائية فيلم «وش في وش»، والذي تشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين، منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وآخرين.