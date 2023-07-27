انطلاق تصوير مسلسل «نعمة الأفوكاتو» لـ مي عمر وأحمد زاهر.. يعرض في رمضان 2024

بدأ المخرج محمد سامي، صباح اليوم، تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد «نعمة الأفوكاتو» بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة، والمقرر مشاركته في السباق الرمضاني المُقبل 2024، وشارك في تصوير المشاهد الفنانون مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة.

ويشهد مسلسل «نعمة الأفوكاتو» التعاون الخامس بين أحمد زاهر ومي عمر، إذ كان التعاون الأول بينهما في مسلسل «حكاية حياة» عام 2013، وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل «كلام على ورق».

وشاركا أيضا في مسلسل «ولد الغلابة» عام 2019، وفي عام 2020، قام الثنائي أحمد زاهر ومي عمر، بالتعاون مجددا في مسلسل «لؤلؤ»، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين.

فيما يسجل المسلسل التعاون السابع بين أحمد زاهر والمخرج محمد سامي، بعدما قدما 6 أعمال درامية حصدت العديد من الجوائز بداية من مسلسل «ادم» الذي جرى عرضه عام 2011 ، و«حكاية حياة»، ثم في عام 2014 قدما «كلام على ورق»، ثم مسلسل «ولد الغلابة»، ومسلسل «البرنس»، وتلاه مسلسل «لؤلؤ».