مخرج مشاهد الأكشن في فيلم هارلي: مي عمر لم تستعن بدوبليرة

ظهرت الفنانة مي عمر، في فيلم «هارلي»، الذى طرح بموسم عيد الفطر المبارك الجاري، بعدد كبير من مشاهد الأكشن، رفقة الفنان محمد رمضان، ما دعا الجمهور للتساؤل حول استعانتها بدوبليرة في هذه المشاهد أم لا.

حقيقة استعانت مي عمر بدوبليرة

ومن جانبه قال عصام الوريث مخرج مشاهد الأكشن لـ«الوطن»، أن مى عمر قامت بمشاهد الأكشن بطريقة رائعة، ولم تلجأ للاستعانة بدوبليرة، وصممت أن تقوم تلعب المشاهد بنفسها رغم خطورتها.

وفي سياق آخر حقق فيلم «هارلي»، 5 ملايين و182 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو يعتد من الأرقام القياسية.

أحداث فيلم هارلي

وتدور قصة فيلم هارلي، حول مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات، ويشارك الفنان محمد رمضان في فيلم هارلي، الفنانة مي عمر، وانتهي الثنائي من تصوير الفيلم خلال شهر رمضان.

فيلم «هارلي» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، مى عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب.