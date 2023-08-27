اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى خمسيني يطالب بالانضمام لمنتخب مصر

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة المقامة من أيمن عبد الستار عبد السميع عبد الفتاح البالغ من العمر 52 عاما، والتي حملت رقم 70596 لسنة 77 شق عاجل الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

طالب بعرضه علي مدير المنتخب

وطالب أيمن عبدالستار الشهير بـ«أيمن دوام» بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع وبصفة مستعجلة، بعرضه على المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، وجهازه الفني المعاون، على أن يكون العرض من خلال فترة معاشه لا تقل عن عشرة أيام يقضيها الطالب مع المنتخب الأول، أو حتى منفردا وتجربته بإشراكه في مباراة ودية يمكن الحكم على مستواه.

لجنة ثلاثية لتقييمه

وأضاف مقيم الدعوى أن يكون ذلك بحضور لجنة فنية ثلاثية مكونة من خبراء فترة كرة القدم في مصر مثل الدكتور طه إسماعيل، الكابتن محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ويتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بحضورهم والزام المعلن إليه بالمصاريف