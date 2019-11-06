محسن صالح يحتل قائمة تريندات جوجل بعد تعيينه رئيسًا لتخطيط الأهلي

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واحتل اسم "محسن صالح" قائمة تريندات جوجل في مصر وذلك بعد ساعات من قرار تعينه كرئيس للجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين الكابتن محسن صالح المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر رئيسًا للجنة التخطيط للكرة.

وسيعقد الخطيب اجتماعًا مع لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة القادمة لترتيب العديد من الملفات والاتفاق على خطة العمل الخاصة باللجنة في الفترة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو الناشئين أو الأكاديمية أو اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط بالأهلي خلفا لـ"طه إسماعيل"