عادل حمودة: إيلون ماسك عبقري.. ومتلازمة «اسبرجر» سر تميزه

قال الإعلامي عادل حمودة إن إيلون ماسك عبقري بالفعل، عبقري جعل مجموعة من خمسة أطباء يجرون أبحاثا على تركيبة مخه، كانت النتيجة مثيرة للدهشة، إنه يمتلك عقلا جبارا لو لم يستخدمه في الاختراعات يمكن أن يستخدمه في اتجاهات مدمرة.

متلازمة اسبرجر سر تميزه

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا شك أن متلازمة اسبرجر سر تميزه، إذن علينا مراعاة أطفالنا الذين يعانون من التوحد بدرجة أو بأخرى لعلهم يصبحون مثل إيلون ماسك.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه يجب تشجيع الصغار على دراسة سير العلماء لعلهم يسلكون طريقهم، لقد ضيقت التكنولوجيا الفجوة بين الدول الثرية والدول النامية وعلينا الاستفادة من هذه الحقيقة مثل الهند.

الثروات تتحقق بالاختراعات

وتابع: «أيضا كل الأثرياء في العالم اليوم قدموا اختراعات كسبوا من ورائها الكثير، الثروات تتحقق بالاختراعات وليس بالعمولات أو المضاربات، هل نحتاج دليلا أكبر من سيرة إيلون ماسك؟»