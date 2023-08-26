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«القاهرة الإخبارية»: القبض على إرهابيين اثنين في كركوك بالعراق

كتب:

أحمد شوقي
02:17 م | السبت 26 أغسطس 2023
الجيش العراقي

الجيش العراقي

قبضت قوات الأمن العراقية على إرهابيين اثنين تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أنَّ العملية نفذتها وحدة من الاستخبارات العسكرية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، مضيفًا أنَّ الإرهابيين يعدان من العناصر الخطرة، وأنَّ أحدهما كان موجودًا في إحدى دول جوار العراق.

ولفت البيان إلى أنَّهما أحيلا إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهما.

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بقلم أحمد شوقي