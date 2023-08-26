تفاصيل «الشهادة الذهبية بالدولار» من البنك الأهلي.. أرباحها شهرية

أعلن البنك الأهلي المصري طرح 3 شهادات دولارية جديدة هي «الذهبية الجديدة، الأهلي بلس، الأهلي فورًا»، وتتراوح عوائدها ما بين 7% و9% و27%.

عائدات تراكمية للشهادة

تبدأ العائدات التراكمية لصرف الشهادة بداية من اليوم التالي من تاريخ الشراء، وتأتي خطوة طرح الشهادة الدولارية لرفع الضغط على العملة الصعبة، وتوضح «الوطن» تفاصيل الشهادة الدولارية الذهبية الجديدة المطروحة من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة من البنك الأهلي المصري هو 500 دولار أمريكي، ويجوز مضاعفة الرقم حال زيادة الشراء بالدولار.

- عائد على الشهادة الدولارية «الذهبية الجديدة» ثابت عند 5.30% سنوي، و5.15% شهري، 5.20% ربع سنوي، و5.25% نصف سنوي.

- مدة الشهادة الدولارية تصل إلى 3 سنوات.

- يتم استرداد الشهادة الذهبية الجديدة بعد مضي 6 أشهر.

- يمكن للمستثمر استرداد شهادته الذهبية الجديدة قبل نهاية المدة، وفق قواعد وشروط معلنة بالبنك.

شهادة أهل مصر الدولارية ذات الـ5 سنوات

- يتم طرح وشراء الشهادة الدولارية «أهل مصر» من البنك الأهلي المصري، ويبدأ الاستثمار فيها بـ500 دولار أمريكي، ويمكن مضاعفة المبلغ حال زيادة العوائد.

- يجري صرف العائد على الشهادة الدولارية بـ4 دوريات ثابتة عند 5.15% بشكل سنوي، 5% سنوي يجري صرفهم بشكل شهري، 5.05% يصرف كل 3 شهور، 5.10% يصرف نصف سنوي.

- يبلغ أجل الشهادة الدولارية 5 سنوات.