أسعار العائد على الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس لشهر يوليو 2023

يقدم بنك قناة السويس عددًا من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية، وأخرى بالأجنبية، ومن بينها الشهادة الدولارية ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة، وهي 3 سنوات، للأفراد الطبيعيين.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يوليو 2023، من بنك قناة السويس، يبلغ الحد الأدنى للشهادة 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

سعر العائد على الشهادة الدولارية

ويتم دفع العائد على الشهادة الدولارية شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، وهو عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

وبالنسبة لسعر العائد على الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس، 5.15% شهريًا، و5.20% ربع سنويًا، و5.25% نصف سنويًا، 5.30% سنويًا.

الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس

ويتيح بنك قناة السويس إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، إذ أنه يصل إلى 85% من قيمتها، وبمعدل عائد يزيد بمقدار 2% عن العائد المطبق على الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة الدولارية بعد مرور 6 أشهر، وذلك بحسب جدول سعر الاسترداد من البنك، حيث إن يتم إعادة حساب العائد على أساس خصم نسبة من سعر العائد السنوي المطبق على الشهادة خلال مدة سريانها.