تفاصيل الشهادة الذهبية الدولارية المقدمة من بنك التعمير.. ذات عائد مرتفع

طرح بنك التعمير والإسكان، شهادة للعملاء بالدولار الأمريكي، تحت مسمى الشهادة الذهبية الدولارية، بعائد مرتفع.

وأضاف البنك عبر الموقع الإلكتروني الخاص به، أن المستفيد من الشهادة هم الأفراد الطبيعيون، وتصل مدتها إلى ثلاث سنوات، والعملة بالدولار الأمريكي، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشهادة.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار ومضاعفاتها، موضحا أن سعر العائد يصل إلى 5% على العائد الشهري، و5.25 على العائد الربع سنوي الذي يصرف كل 3 أشهر.

شروط استرداد الشهادة

وأشار البنك إلى أنه من الممكن استرداد قيمة الشهادة عقب مرور 6 أشهر من يوم شرائها، ولكن مع خصم جزء من الأرباح.

وأوضح أنه يمكن للعملاء شراء الشهادة من خلال التقديم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

يطرح بنك التعمير والإسكان، شهادات ادخار بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة، وبمدد متفاوته من 3 سنوات حتى 10 سنوات.

ويتيح بنك التعمير والإسكان شهادات ثلاثية بالجنيه، أي مدتها 3 سنوات، وبعائد ثابت يصل إلى 17.25% عند صرفه سنويا و16.25% شهريا، ومتاحة للأفراد بالعملة المحلية، الجنيه، فيما يبدأ الاكتتاب فيها من مليون جنيه ومضاعفات الألف.