استقرار أسعار صرف الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 25-8- 2023، استقرارا ملحوظآ أمام الجنية المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع في بنك الإسكندرية، تستعرض«الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في بنكCib

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.