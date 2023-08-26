عادل حمودة: ماسك حقق أكبر نجاح مع شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية

قال الإعلامي عادل حمودة، إنه على الأرض حقق إيلون ماسك أكبر نجاح مع شركة «تيسلا» للسيارات الكهربائية، ووصف عام 2021 بعام تألق السيارة الكهربائية، في هذا العام أيضا ارتفعت قيمة شركة تيسلا إلى تريليون دولار، إنه سوق أنشأها ماسك بمفرده تقريبا.

أهمية الطاقة النظيفة

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه أدرك منذ وقت طويل أهمية الطاقة النظيفة بسبب أزمة المناخ العالمية.

ولفت إلى أنه في عام 2004 كان ماسك أحد الممولين الرئيسيين لشركة تيسلا موتورز التي أسسها رائد الأعمال مارتن ابيهارد، في البداية عانت الشركة من مشاكل فنية وتأخرت في التسليم وتجاوزات التكاليف.

وأوضح أنه في عام 2008 حدثت الأزمة المالية، تضاءلت قيمة الشركة، اضطر ماسك لاقتراض 20 مليون دولار من شركة «سبيس إكس» لدعم تيسلا وحصل على 20 مليون أخرى من المستثمرين.

الموقف لم يتغيَّر كثيرا

وتابع: «لكن الموقف لم يتغيَّر كثيرا، في عام 2010 ساعد قرض اتحادي في دعم تيسلا، نام ماسك على أرضية المصنع حتى عالج كل عثرات خط تجميع السيارة».