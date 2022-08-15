«ماسك»: تيسلا تنتج 3 ملايين سيارة بينها مليون واحدة من مصنع شنجهاي

أعلنت شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، إنتاج أكثر من 3 ملايين سيارة حتى الآن، استحوذ مصنع شنغهاي وحده على مليون سيارة من إجمالي الإنتاج، بحسب cnbc.

إنتاج السيارة المليون

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، في تغريدة على «تويتر»، «تهانينا لـ شنجهاي على إنتاج السيارة المليون، حققت تيسلا إجمالي إنتاج حتى الآن أكثر من 3 ملايين سيارة».

إضافة إلى مصنعها في شنجهاي، تنتج تيسلا السيارات في مصانع فريمونت بكاليفورنيا، أوستن في تكساس؛ وأخرى بالقرب من برلين في ألمانيا.

وقال ماسك، في يوليو الماضي، إنّ مصنع فريمونت الأول للشركة أنتج مليوني سيارة.

وأكد ماسك، في يونيو الماضي، أنّه يريد إعادة مصنع شنجهاي إلى العمل والإنتاج، وأعرب عن أسفه لأن مصانع تسلا في برلين وأوستن كانت تخسر مليارات الدولارات بسبب سلسلة التوريد ومشكلات الإنتاج، بحسب cnbc.

كانت تيسلا رفعت خطتها للإنفاق الرأسمالي بنحو مليار دولار، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الإنتاج عبر مصانعها الجديدة في تكساس وبرلين، في ظل العديد من الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد، وإغلاقات الصين.

أسهم تسلا تنخفض 25%

انخفض أسهم تيسلا بنسبة 25% تقريبًا في عام 2022، حيث كان المستثمرون يعيدون تقييم الشركات سريعة النمو في مواجهة مخاوف التضخم والاقتصاد الكلي.

وباع ماسك أكثر من 7 ملايين سهم في تيسلا، الأسبوع الماضي، بقيمة 6.88 مليار دولار، حيث إنه مرتبط في الوقت نفسه في دعوى قضائية بشأن جهوده لإنهاء اتفاقية لشراء موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.