«المصريين الأحرار» يبدأ حملة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة.. ويفتح أبوابه للمنضمين

في ضوء الخطوات الرامية لما أعلن عنه حزب المصريين الأحرار من حملة إطلاق حزبية شعبية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ماراثون الرئاسة لفترة جديدة، استقبل الحزب العديد من طلبات الانضمام من شخصيات عامة ومجتمعية ونُخب على كافة المستويات لدعم الرئيس.

تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية

كما وجّه الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار؛ بأولوية تكثيف دورات إعداد وتجهيز شباب الحملة الانتخابية سواء من أبناء الحزب أو المُنضمين للحملة حديثًا على متابعة الانتخابات الرئاسية والتعامل تحت ضغط، أيضّا بدأت تجهيزات كافة مستلزمات غرفة عمليات مركزية ونظيرها فرعيّا.

وفي سياق مٌتصل، تعكف أمانات الشباب والمرأة والعمل الجماهيري مركزيا وفرعيّا على تنفيذ آليات خطاب التوعية العامة على الأرض ومن خلال كافة المنصات المتاحة سواء باللقاءات وجها لوجه أو افتراضيّا، بالإضافة للعمل على عقد لقاءات مكثفة.