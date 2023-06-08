حزب المصريين الأحرار يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة تشينغداو الصينية

وقع حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل وجامعة تشينغداو الصينية – إحدى الجامعات الرائدة في البحوث الزراعية و الآلات الزراعية الاتوماتيكية الحديثة، بروتوكول تعاون مشترك في مجال الميكنة الزراعية والتعاون في تصنيع الآلات الزراعية.

زيارة وفد الجامعة الصينية لحزب المصريين الأحرار

جاء ذلك خلال زيارة وفدا من الجامعة بقيادة البروفيسور وانج دوينجوي عميد كلية الهندسة الميكانيكية والإلكترونية جامعة شيندو الزراعية وأكاديمية شاندونغ بالصين، إلى مقر حزب المصريين الرئيسي بشارع العروبة في مصر الجديدة تزامنا مع انعقاد المكتب السياسي.

واستقبل الوفد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام ونواب رئيس الحزب وقيادات المكتب السياسي.

ورحب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بوفد جامعة تشينغداو في إطار التعاون المتبادل لخدمة البلدين وتعزيز التبادل المشترك لما يخدم أبناء مصر والصين.

البحوث الزراعية

وقال رئيس الحزب إن التعاون المشترك يشمل الاستفادة من براءة الاختراع في والخبرات البحوث الزراعية و الآلات المبرمجة، ونقل تجارب تصنيع تلك الآلات إلى مصر من خلال تنسيق الحزب مع مؤسسات الدولة وتعاون رجال الأعمال المصريين المهتمين بمجالات الاستثمار في تصنيع الآلات الزراعية المبرمجة الحديثة سوءا من الحزب أو خارجه.

دراسات لجنة المناخ

وأضاف «خليل»، أن الحزب سوف يتعاون مع الجانب الصيني من خلال دراسات لجنة المناخ وتأثيرات ذلك علي الزراعة لارتباطها الوثيق، وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني في استثمار الزراعة وصناعة الآلات الحديثة وفق البرمجيات الحديثة.

تعاون في ماكينات حصد التمور

واقترح رئيس حزب المصريين الأحرار أن يكون هناك تعاون في تصنيع ماكينات حصد التمور بالطرق الحديثة التي تفوقت فيها الجامعية خاصة تزامنا مع اتساع الرقعة الزراعية المصرية التى جاءت نتيجة جهود الرئيس السيسي.

وقال إن الصين ومصر يسجلان أفضل صورة للتعاون المتبادل والمشترك على حد المساواة والاحترام بأسلوب يمثل نموذجا لأطر تعزيز الشراكة بين البلدان المختلفة، ولاسيما بأن هدف البلدين والقيادة يتشارك في تحقيق التنمية المستدامة لما يخدم أجيال متعاقبة، فضلا عن التعاون الدبلوماسي والحزبي الراسخ لسنوات طويلة".

ومن جهته، أبدى عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، بجامعة تشينغداو الزراعية سعادته لزيارة حزب المصريين الأحرار الذي له باع واسع في التعاون المشترك مع نظيره الصيني في إطار الصداقة المشتركة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتحدث عن جانب من تاريخ جامعة تشينغداو التي شيدت عام1951 وموجودة في مقاطعة شاندو وتضم 25 كلية تشمل 82 تخصص وبها 30 ألف طالب في كمبوند واحد داخل الجامعة المغلقة على ذاتها في كل التخصصات وإنشاء فرع الهندسة الميكانيكية عام 1969 وتضم نحو 100 عضو تدريس في الكلية 11 بروفيسور و28 أستاذا مساعدا في فروع علمية منها ميكانيكية زراعية أوتوماتيكية و هندسة الآلات الذكية، ووجود معامل غير متوافرة في نظيرتها على مستوى الصين، وحاصل على عدة جوائز على مستوى القارة والعالم.

الوفد الصيني

رافق الوفد الصيني الدكتور هاني مهنا أمين تنظيم الحزب بالبحيرة وأستاذ البحوث الزراعية، وأحمد حمودة أمين محافظة البحيرة، وحبيبة أحمد مساعد أمين تدريب وتثقيف البحيرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.