أرخص معاهد الهندسة في المحافظات لطلاب الثانوية العامة
كتب:
آية حسنين
09:49 م | السبت 26 أغسطس 2023
طلاب ثانوية عامة - تعبيرية
يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة إلي معرفة أرخص معاهد الهندسة في المحافظات خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق كليات الهندسة والتي وصلت إلى 85,6% كحد أدنى، وجاءت الخاصة والأهلية بـ68% كحد أدنى.
أرخص معاهد الهندسة في المحافظات لطلاب الثانوية العامة
وأعلنت مختلف معاهد الهندسة مصاريف الدراسة بها في مختلف المحافظات وجاءت مصاريف أرخص معاهد الهندسة كالآتي:
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 10684 جنيها.
- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 13060 جنيها.
- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا 14194 جنيها
- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة في الجيزة 21296 جنيها.
- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت 12767 جنيها.
- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 12514 جنيها.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش 13350 جنيها.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس 11182 جنيها.
- معهد الصفوة العالي للهندسة 11701 جنيه.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 10571 جنيها.
- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 15611 جنيها.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة 14797 جنيها.
- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة 14833 جنيها.
- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر 13362 جنيها.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس بالعبور) 12701 جنيه.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 15683 جنيها.
- المعهد الكندي العالي للهندسة ب6 أكتوبر 18847 جنيها.
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 15936 جنيها.
- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 18741 جنيها.
- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 15936 جنيها.
- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر 16235 جنيها.
- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى 18923 جنيها.
- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة، 20064 جنيها.
- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق 20064 جنيها.
- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس 26647 جنيها.