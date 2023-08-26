يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة إلي معرفة أرخص معاهد الهندسة في المحافظات خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق كليات الهندسة والتي وصلت إلى 85,6% كحد أدنى، وجاءت الخاصة والأهلية بـ68% كحد أدنى.

أرخص معاهد الهندسة في المحافظات لطلاب الثانوية العامة

وأعلنت مختلف معاهد الهندسة مصاريف الدراسة بها في مختلف المحافظات وجاءت مصاريف أرخص معاهد الهندسة كالآتي:

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ 10684 جنيها.

- معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي 13060 جنيها.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا 14194 جنيها

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة في الجيزة 21296 جنيها.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت 12767 جنيها.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 12514 جنيها.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش 13350 جنيها.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس 11182 جنيها.

- معهد الصفوة العالي للهندسة 11701 جنيه.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 10571 جنيها.

- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 15611 جنيها.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة 14797 جنيها.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة 14833 جنيها.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر 13362 جنيها.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس بالعبور) 12701 جنيه.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 15683 جنيها.

- المعهد الكندي العالي للهندسة ب6 أكتوبر 18847 جنيها.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 15936 جنيها.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 18741 جنيها.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 15936 جنيها.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر 16235 جنيها.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى 18923 جنيها.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة، 20064 جنيها.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق 20064 جنيها.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس 26647 جنيها.