تفاصيل معرض «أهلا مدارس» في الأقصر.. تخفيضات تصل إلى 30%

كشف الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، تفاصيل افتتاح معرض «أهلا مدارس»، بالأقصر، بالإضافة إلى إتاحة الأدوات المدرسية بأسعار رمزية.

توفير مستلزمات الطلاب المدرسية

وقال «صلاح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن معرض أهلا مدارس يتم خلاله توفير كافة مستلزمات الطلاب المدرسية، ومن السلع المتواجدة في المعرض، «الشنط، الحذاء المدرسي، الزي المدرسي، الأدوات الهندسية».

أسعار السلع المدرسية في معرض أهلا مدراس

وتابع: أسعار السلع المدرسية في معرض أهلا مدراس بالأقصر، تقل عن نظيرتها في الخارج بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30%، موضحًا أنه سيكون هناك 11 معرضا سيتم افتتاحها في الأقصر بمشاركة 160 محلا وتاجرا.

وأوضح تامر صلاح، أنه سيكون هناك سيارات متنقلة مكملة لمعرض «أهلا مدارس» تجوب المناطق البعيدة، لتوفير مستلزمات المدرسية، مشيرا إلى أن هذه المعارض ستستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

أسعار الأدوات المدرسية تبدأ من 2 جنيه

وأشار إلى أن أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس بالأقصر تبدأ من 2 جنيه، وتصل إلى 200 جنيه كحد أقصى، موضحًا أن الأسعار جاءت كالتالي:

سعر القلم الجاف يبدأ من 2 جنيه ويصل لـ12 جنيها لشنط تبدأ 85 جنيها تصل إلى 200 جنيه وتوافر جميع المرايل بألوان مختلفة.