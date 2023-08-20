عماد الدين حسين: مخرجات الحوار الوطني تحتاج وقتا للتطبيق

أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وثبيت أسعار الكهرباء، خير دليل.

وقال عماد الدين حسين، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن جلسة الحوار الوطني نهاية الأسبوع الماضي استمرت 11 ساعة متواصلة، ومخرجات الحوار الوطني تم رفع جزء منها للرئيس السيسي، وعقب الانتهاء منه سيتم رفع باقي المخرجات.

مخرجات الحوار الوطني

وتابع: ستعود الموافقة على مخرجات الحوار الوطني بالنفع على المواطن العادي، موضحًا أن الرئيس السيسي سيقدر هذه المخرجات وفقًا للمصلحة العليا، كما أنه وعد أمام الجميع بالموافقة على مخرجات الحوار الوطني.

فوائد مخرجات الحوار الوطني

أوضح عماد الدين حسين، أن الدولة قامت بتوفير العديد من المشروعات الصغيرة للشباب، كما أن هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات.

أهمية مخرجات الحوار الوطني

وأكمل: هناك العديد من الأشخاص شككوا في الحوار الوطني ومخرجاته، ولكن الأيام المقبلة ستثبت أن الحوار الوطني سيحقق نتائج إيجابية، كما أن الحوار الوطني أعاد القوى السياسية للمشاركة مرة أخرى، والقضاء على العزلة السياسية.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن الحوار الوطني انعكس بالإيجاب على الحركة السياسية، وهناك آراء سياسية مختلفة تحت سقف الوطن، موضحًا أن بعض مخرجات الحوار تحتاج إلى موارد لتطبيقها، ولكنها لا تحتوي على حلول سحرية بل تحتاج إلى وقت لتطبيقها.