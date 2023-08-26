محمد الباز: هناك حملات منظمة لإفساد فرحة مصر بالانضمام لـ«بريكس»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن حزب إفساد البهجة بدأ حملته في تشويه انضمام مصر لتجمع «البريكس»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحاول منذ 2013 بناء بنية تحتية وتغيير حياة الناس للأفضل؛ ولكن مع كل مرة تحاول الدولة تحقيق شيء تجد حزب إفساد البهجة يسخر ويحاول تشويش الصورة أمام الناس.

الباز: ما فعله لجان الإخوان «عواجيز الفرح» و«مش عاجبهم حاجة»

وأضاف «الباز»، خلال برنامجه «آخر النهار»، المذاع على شاشة «قناة النهار»، أننا في الماضي كنا نطلق على من يقوم بذلك «عواجيز الفرح»، فتجدهم أشخاصًا «مش عاجبهم حاجة»، منوهًا بأن هؤلاء الآن ليسوا «عواجيز فرح»، ولكن ناس مأجورة ومغرضة تحاول بث روح تشاؤمية في المجتمع، متابعًا: «أي حاجة كويسة مثل الانضمام لبريكس، بيهيلوا عليها التراب».

انضمام مصر إلى تكتل «البريكس» خطوة جيدة

ولفت الإعلامي محمد الباز إلى أن انضمام مصر إلى تكتل «البريكس» خطوة جيدة، وتعقبها خطوات يجب أن تحدث حتى تستفيد مصر من هذا التكتل، ولكن الانضمام في حد ذاته شهادة ثقة في مصر، وأنَّ مصر على الطريق الصحيح رغم الأزمات.

وتابع «الباز» أنَّ أعضاء حزب إفساد البهجة ناس مأجورة، لكن الأكيد أن هناك حملة منظمة ممنهجة لإفساد وتشويه فرحتنا بالانضمام للبريكس، وأتمنى الناس تبقى شايفة ده وعارفة إن فيه حملات منظمة من حزب إفساد البهجة.