المستشار ناجي شحاتة: الإخوان خططوا لاغتيالي بـ«آر بي جي»

قال المستشار ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، اليوم الخميس، إن 40 شخصًا تم اتهامهم في قضية حريق الكنيسة في كفر حكيم بأوسيم، وكانت هذه الواقعة تتسم بالإجرام، فحرق كنسية في هذا الوقت شيء مؤسف وله أهداف أخرى، وهي جريمة لا يقبلها العقل.

ناجي شحاتة: خططوا لاغتيالي بـ«آر بي جي»

وأضاف ناجي شحاتة، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: كنا ننظر بعض القضايا في معهد أمناء الشرطة وبعضها في الكيلو 10 ونص، وجاء تهديد بنسفي، ووصلت المعلومة من المستشار معتز خفاجي، والذي أخبرني أن هناك متهمًا قال إنهم مستهدفينك وهيضربوا عليك بـ«آر بي جي».

المستشار أحمد الزند وزير العدل

وتابع شحاتة: وقتها أمر الرئيس بأن نتواجد في أحد الفنادق، وكنا نتندر بهذه الأمور، واتصلت بالمستشار أحمد الزند وزير العدل وأخبرته بالأمر، وفي اليوم التالي أصدر قرارًا بنقل مقر المحكمة من الكيلو 10 ونص إلى أكاديمية الشرطة.

واستطرد ناجي شحاتة، أن ضابط الحراسات قال له ذات مرة إنه سيغير الطريق وسيدخل من شارع فيصل بدلًا من شارع الهرم: «بلغني إن وصلته معلومة إنهم حاطين قنبلة في مدخل نفق الهرم عند جامع نصر الدين، ومن عادتي ألا أتدخل في شغل الحراسة لأن لديهم خبرة في مجالهم».