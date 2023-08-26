زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف تفاصيل بيان دعم الرئيس السيسي: مصر شهدت تقدمًا

كشف المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، تفاصيل مطالبة حزب مستقبل وطن للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية جديدة.

رشاد: بيان دعم الرئيس السيسي جاء شافيًا

وأضاف «رشاد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن بيان الحزب بشأن دعم الرئيس السيسي كان شافيًا يتحدث عن الماضي والحاضر والمستقبل.

مصر شهدت تقدمًا وإنجازًا

وأكد زعيم الأغلبية بمجلس النواب أن مصر شهدت تقدمًا وإنجازًا في العديد من المحاور وانطلقت عجلة الإنتاج في كل المجالات، خاصة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الصفة الإنتاجية والتي تدعم الاقتصاد المصري في ظل الانضمام إلى تجمع بريكس.

رشاد: مجلس النواب سوف ينتقل إلى العاصمة الإدارية مع بداية دور الانعقاد المقبل

وأضاف أن مجلس النواب سوف ينتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة مع بداية دور الانعقاد المقبل بشكل كبير أسوة بباقي الوزارات والمصالح الحكومية.

وأوضح أنه وفقًا للغة الأرقام الأكثر صدقًا، فإن صعيد مصر شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحتضن استثمارات بـ240 مليار جنيه في أول مرحلة من مبادرة القرن حياة كريمة.

وأردف رشاد أنه تم تنفيذ طرق ومحاور كبيرة في صعيد مصر، بعدما كان يتم عبور النيل بالعبارات والمعديات.

وأكد أن هناك 14 مدينة ذكية جديدة بها 188 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى إنشاء 224 مشروع صرف صحي، موضحًا أنه تم تأهيل الترع في الصعيد بتكلفة 6.6 مليار جنيه إلى جانب إنشاء 12 مدينة صناعية.

واختتم زعيم الأغلبية بمجلس النواب بأن قانون التصالح على مخالفات البناء وصل لمراحل متقدمة وسيكون من أبرز القوانين التي سيتم مناقشتها بعد العودة للانعقاد.