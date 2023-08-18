محلل سياسي لبناني: شرعية جلسات البرلمان ترتبط بوجود رئيس

قال فادي عكوم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، يبدو أن هناك شبه اتفاق بين الفرقاء السياسيين، على ألا تعقد جلسة البرلمان، خاصة أنها جلسة تشريعية لم يحضر بها نصف العدد، ولا ينعقد المجلس إلا إذا توفر «النصف +1».

31 نائبا أعلنوا مقاطعتهم الجلسات

وأضاف «عكوم»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن هناك مجموعة كبيرة من النواب، بواقع 31 نائبا، أعلنوا مقاطعتهم كل جلسة، ومن ثم هناك جدل تشريعي، بأن انعقاد الجلسات التشريعية غير دستوري، في ظل عدم وجود رئيس.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من النواب، حسب التشريعات اللبنانية يفسرونها، بأن عدم وجود رئيس، يعطي عدم شرعية لمجلس النواب.

ملفات ساخنة على مجلس النواب

وأوضح أن نجيب ميقاتي الرئيس المؤقت للحكومة المستقيلة، كان مدرجا على جدول الأعمال إضافة لمسألة انتخاب الرئيس بعض البنود التشريعية التي لا بد أن يتخذ فيها قرار بالتصويت، وهذا الأمر الذي استفز بعض النواب، خاصة أن بها بعض الملفات الساخنة.