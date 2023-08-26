أوركسترا القاهرة السيمفوني تشعل مهرجان القلعة (صور)

أحيت أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت، الوصلة الفنية الأولى من الليلة الثانية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وشهد الحفل تقديم عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من أوبرا كارمن لبيزيه، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز، وذلك خلال حفلها في مهرجان القلعة للموسيقي والغناء بدورته الـ31.

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وانطلقت مساء أمس، فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في تمام الساعة الـ10 مساء، الذي يعقبه تكريم عدد من نجوم وصُناع الموسيقى والغناء، ثم فقرة غنائية للفنانة «فايا يونان»، تليها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.