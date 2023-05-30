أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة إسبانية على مسرح الأوبرا الكبير السبت

يقام حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني، بقيادة المايسترو الإسبانى خوان خوسيه نافارو، وبمشاركة عازف التشيللو أيمن الحنبولي، في الثامنة والنصف مساء السبت 3 يونيو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج الذي تقدمه دار الأوبرا المصرية، عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية، منها القبعة ذات الثلاثة أركان لـ مانويل دي فايا، شلومو للتشيللو والأوركسترا لـ إرنست بلوخ والسيمفونية الثالثة لـ يوهانز برامز.

معلومات عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدثت سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية إلى جانب المؤلفات المصرية في القالب الكلاسيكي.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية كانت قد أطلقت جدول الفعاليات الخاص بموسم الصيف، والذي سيضم كثيرا من الفعاليات الفنية المميزة، من بينها حفل غنائي خاص بأعمال الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وذلك يوم الأحد الموافق 4 يونيو على خشبة مسرح الجمهورية وبالفعل تم طرح التفاصيل الخاصة بها على موقع الأوبرا.