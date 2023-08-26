قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني: نقدم موسيقى خفيفة بمهرجان القلعة الليلة

عبر المايسترو محمد سعد باشا قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، عن سعادته بمشاركتهم الأولى في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مشيرا إلى أنهم سيقدمون برنامجا خفيفا في المهرجان اليوم حتى يتفاعل الجمهور معهم وسيكون منتقى من موسيقى كلاسيكية ولكنها مشهورة.

محمد سعد: الجمهور لا يزال يشاهد الأفلام القديمة

وأضاف «باشا»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الجمهور المصري لا يزال يشاهد الأفلام المصرية القديمة في فترتي الستينيات والخمسينيات وكان يتم عمل إعداد لها من أعمال موسيقية عالمية، لافتا إلى أنهم سيقدمون موسيقى من الأفلام القديمة حتى تكون قريبة لأذن المستمع المصري.

سعد: نقرب من الجمهور أكثر خلال مهرجان القلعة

وتابع: «الغرض من مشاركتنا في مهرجان القلعة أننا نقرب من الجمهور أكثر من خلال مهرجان القلعة ونحاول نقدم دور تثقيفي وتنويري، وأول مرة ننزل مهرجان القلعة للموسيقى وهدفنا الناس تتجاوب معانا ويكون فيه تواصل مستمر».